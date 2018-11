später lesen 13.000 zusätzliche Stellen Bundestag will Gesetz für mehr Pflegepersonal beschließen FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Twittern

Teilen



Der Bundestag will heute das von der großen Koalition geplante Milliardenpaket gegen die Personalnot in der Pflege beschließen. Mit den Plänen will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für mehr Stellen und bessere Arbeitsbedingungen sorgen. dpa