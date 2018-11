später lesen Angespannter Wohnungsmarkt Bundestag will neue Regeln gegen Wuchermieten beschließen FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Mieter sollen sich ab dem kommenden Jahr leichter gegen horrende Wohnkosten wehren können. Eine entsprechende Verschärfung der Mietpreisbremse will der Bundestag heute beschließen. Vor allem in Ballungsräumen sind die Mieten in den vergangenen Jahren zum Teil massiv gestiegen. Von Martina Herzog und Teresa Dapp, dpa