Sozialverbände kritisch : Bundeswehr will Freiwillige für den Heimatschutz anwerben

Berlin „Dein Jahr für Deutschland“ - unter diesem Motto soll der neue Freiwilligendienst der Bundeswehr stehen. Laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer geht es vor allem um den sogenannten Heimatschutz. Die Wohlfahrtsverbände sind nicht begeistert.

Mit einem neuen Freiwilligendienst will die Bundeswehr ab April bis zu 1.000 zusätzliche Kräfte rekrutieren. Er soll sieben Monate plus mehrere Monate in den sechs folgenden Jahre dauern und dem sogenannten Heimatschutz - also Einsätzen wie bei der Pandemie-Bekämpfung - dienen.