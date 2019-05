Paul Ziemiak reagiert auf YouTube-Star Rezo : „Die Fakten und seine Quellen zweifle ich gar nicht an“

Konz/Berlin Generalsekretär Paul Ziemiak spricht im Exklusiv-Interview über die Wirkung eines CDU-kritischen Videos von YouTube-Star Rezo, der damit inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen erreicht hat.

Der YouTube-Star Rezo aus Aachen hat in seinem fast einstündigem Video „Die Zerstörung der CDU“ kurz vor der Europawahl mit der Politik der Christdemokraten abgerechnet. Generalsekretär Paul Ziemiak lässt die Kritik nicht auf sich sitzen.

Das Video von YouTuber Rezo ist am Samstag erschienen. Es hat eine sehr große Reichweite (mittlerweile mehr als fünf Millionen Menschen). Sind Sie neidisch auf ihn?

Aber bezogen auf das Internet: Rezo hat mit seinen Videos in sieben Monaten mehr als 40 Millionen Menschen erreicht, die CDU auf YouTube in elf Jahren knapp neun Millionen. Ist das nicht schon ein bisschen traurig?

Ziemiak: Wir haben einen anderen Anspruch. Wir wollen den Dialog nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch im persönlichen Kontakt. Deshalb bediene ich nicht nur meine eigenen Kanäle im Internet. Ich bin im ganzen Land unterwegs und stehe kritischen Journalisten Rede und Antwort, damit diese meine Aussagen objektiv einordnen können. Das ist der Unterschied.

Junge Menschen sind ein wichtiges Stichwort. Bei den jungen Wählern hat die CDU ja eher Probleme. In der Altersgruppe über 70 Jahre wird sie von 45 Prozent der Menschen gewählt, bei jungen Wählern ist der Stimmanteil weniger als halb so groß...

Ziemiak: Richtig ist aber auch, dass wir trotzdem mehr junge Menschen erreichen als jede andere Partei in unserem Land. Die Junge Union ist übrigens auch die größte Jugendorganisation Europas. Deswegen geht es nicht nur um dieses Video alleine. Es ist gut, dass sich junge Menschen mehr politisch engagieren als noch vor ein paar Jahren. Deshalb stellen wir uns auch die Frage, welchen Beitrag wir dazu leisten können? Was sind die Formate, die wir als Partei anbieten können, um junge Menschen über Politik zu informieren? Aber es ist auch eine Herausforderung für den Journalismus, den ich in einer Demokratie für unersetzbar halte.