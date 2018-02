später lesen Berlin CDU-Politiker verlangen Verjüngung für die Zeit nach Merkel Teilen

Twittern

Teilen



Vor einer möglichen Neuauflage der großen Koalition werden in der CDU Forderungen nach einer Verjüngung des künftigen Kabinetts lauter. Der CDU-Innenpolitiker Achim Schuster sagte unserer Redaktion: "Die drei gewonnenen Landtagswahlen 2017 zeigen deutlich, dass die CDU sich in einer Zeitenwende befindet. Wir müssen uns auch im Bund personell erneuern, mit charismatischen Siegertypen wie im Saarland, Schleswig-Holstein oder NRW." Deshalb erhoffe er sich für den Bundesparteitag personelle Klarheit und ein Tableau an Ministern, das für Erfahrung, Aufbruch und neues Selbstbewusstsein stehe. "Das gilt besonders für die Funktion des Generalsekretärs. Genügend Kandidaten gibt es dafür in der CDU zweifellos."