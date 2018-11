Schmeicheleien, Applaus und Eigenlob

CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf

Nordrhein-Westfalen hat eine entscheidende Bedeutung für die Wahl des oder der neuen CDU-Vorsitzenden. Wir haben beobachtet, wie sich die Kandidaten vor den 4000 CDU-Mitgliedern geschlagen haben. Eine Schnellanalyse der Kandidatenvorstellung. Von Eva Quadbeck

Der Konkurrenzkampf um den CDU-Parteivorsitz ist härter geworden. So hart, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mahnt: „Am Ende des 7. Dezember wird es nicht drei Gewinner geben. Egal wer das gewinnt, wir brauchen auch die drei anderen, um zu zeigen, wie breit wir als Volkspartei sind.“ Der Andrang der CDU-Mitglieder bei den Regionalkonferenzen ist größer geworden, die Dramaturgie aber bleibt auch bei der sechsten Runde in Düsseldorf die gleiche: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn losen untereinander aus, wer zuerst das Wort bekommt, dann darf jeder zehn Minuten reden, bevor die Basis-Mitglieder ihre Fragen stellen dürfen. Eine Schnellanalyse der Auftaktreden.

Inhalte

Merz betont Deutschlands Verantwortung in der Welt und positioniert die CDU als „die“ Europa-Partei. Er verweist auch darauf, dass Deutschland in der Mitte der Europäischen Union partnerfähig sein müsse - ein kleiner Hieb gegen Merkel, der ihre Gegner vorwerfen, Europa gespalten zu haben. Zugleich versichert Merz, dass er mit Merkel zusammenarbeiten könne. „Es gibt überhaupt keinen Grund über Neuwahlen zu spekulieren“, sagt er. Damit arbeitet er gegen einen Schwachpunkt seiner Kandidatur an - den Zweifel, dass Merkel mit ihm als Parteichef stabil regieren kann.

Kramp-Karrenbauer geht auf den Zusammenhalt der Gesellschaft ein und betont, dass der nicht nur durch das Zahlen von Steuern gewährleistet werden kann. An der Basis wird ihr Eintreten für ein Pflichtjahr geschätzt. Die Katholikin betont auch das C im Parteinamen. Konkret geht sie auf die Schlagzeilen um die genmanipulierten Babys in China ein. Solche Frage müssen die CDU umtreiben, sagt sie. Kramp-Karrenbauer, die dem Arbeitnehmerflügel der Partei angehört, betont mit Blick auf Menschen mit geringen Löhnen: „Leistung muss sich lohnen.“

Spahn spult eine lange Liste an Themen ab. Es sei eine Frage der Verlässlichkeit, dass der Soli endlich abgeschafft werden müsse. Als „bitteres Ereignis“ bezeichnet er die Einstellung der Computermesse Cebit. In Schlagworten spricht er sich gegen Antisemitismus, Homophobie, und Vollverschleierung aus. Klar positioniert er sich für eine europäische Verteidigungsunion.

Schmeicheleien

Merz sagt gleich zu Beginn, es tue richtig gut, in einem CDU-regierten Land zu leben. Das kommt bei den Mitgliedern gut an. Zugleich lobt er die Debattenfreudigkeit der Partei.

Kramp-Karrenbauer - die einzige, die nicht aus NRW kommt, versichert, dass dies für sie ein besonderer Abend sei. Sie lobt „die Freunde in NRW“, deren Verdienst es sei, dass das Land wieder „gut“ regiert werde.

Spahn, der um Sympathien kämpfen muss, ist nicht der Typ für Schmeicheleien. Er bleibt in diesem Punkt völlig nüchtern.

Applaus

Spahn spricht zum Auftakt mit gut 14 Minuten am längsten von allen. Mit 14 mal Zwischenapplaus führt er, dem die wenigsten Chancen auf den Parteivorsitz eingeräumt werden, das Ranking an. Zum Abschluss applaudieren die CDU-Mitglieder 19 Sekunden.

Merz wird bei seiner elfminütigen Einführung zwölfmal von Zwischenapplaus unterbrochen. Zum Schluss heimst er mit 39 Sekunden doppelt soviel Applaus ein wie seine Konkurrenten. Er bekommt auch den meisten Jubel.

Kramp-Karrenbauer spricht gut zwölf Minuten und bekommt zehnmal Zwischenapplaus. Zum Ende ihrer Rede sind es 19 Sekunden.

Tonfall untereinander

Merz begründet seine Kandidatur insbesondere mit den schlechten Umfragewerten der CDU. Das ist ein klarer Seitenhieb gegen die bisher Verantwortlichen, zu denen Spahn und Kramp-Karrenbauer zählen. Seine frühere Ansage, die CDU habe den Aufstieg der AfD achselzuckend hingenommen, ist bei den anderen beiden sehr schlecht angekommen.

Kramp-Karrenbauer betont, dass wer regiert, auch Kompromisse machen müsse - ein indirekter Konter gegen Merz. Dann setzt sie nach: „Je stärker wir sind, desto weniger Kompromisse müssen wir schließen.“

Spahn setzt sich von der Konkurrenz ab, indem er seinen Blick auf 2040 richtet. Kramp-Karrenbauer ist dann 78 Jahre alt, Friedrich Merz 85. Jens Spahn erst 60 - also jünger als die Kanzlerin heute.

Eigenlob

Merz: schwingt sich zum Retter der Partei auf und stellt sicher, dass er nicht nur der Wirtschaftsfachmann sei.

Kramp-Karrenbauer wirft ihre Regierungserfahrung in die Waagschale. Und verweist auf ihre Wahlerfolge: „Ich weiß, wie gut sich 40 Prozent anfühlen.“

Spahn wuchert nicht nur mit dem Pfund seiner Jugend. Den Wahlerfolg der NRW-CDU 2017 lenkt er geschickt auf seine Mühlen. „Wir regieren wieder.“