Tief im Osten

Bei der vierten CDU-Regionalkonferenz geht es hauptsächlich um das Thema Migration. In Halle bekommen Merz und Spahn Applaus, weil sie Härte fordern. Kramp-Karrenbauer erntet dagegen einen Buh-Ruf, als sie sagt, dass es noch viele andere Themen gibt. Von Kristina Dunz

Der Gong ertönt um Punkt 18.00 Uhr. Die Halle 4 in der Messe ist gerappelt voll. Alle rund 400 Plätze sind besetzt. Die CDU-Mitglieder warten gespannt auf Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. Es ist die vierte von acht CDU-Regionalkonferenzen zur Vorstellung der drei Kandidaten für den Parteivorsitz, den die langjährige Amtsinhaberin Angela Merkel beim Parteitag Anfang Dezember in Hamburg abgeben wird. Es ist also Halbzeit hier in Halle in Sachsen-Anhalt. Zeit auch für eine Zwischenbilanz. Es ist mucksmäuschenstill. Allein, es erscheinen keine Kandidaten.

Friedrich Merz schafft es nicht pünktlich, weil er am Nachmittag noch bei der Senioren-Union in Magdeburg war und die schlechte Verkehrsverbindung nach Halle ihm die Zeit raubt. Der Auftritt in der Landeshauptstadt ist aber gerade für ihn wichtig. Der Vorsitzende der Senioren-Union, Otto Wulff (85), hat sich am Donnerstag für den einstigen Unionsfraktionschef (2000 bis 2002) in den Sturm der Entrüstung über dessen Äußerungen zum Asylrecht gestellt. Vieles geht dabei durcheinander. Kurzzeitig wird der Eindruck suggeriert, Zuwanderung würde über das Asylrecht gesteuert. Dabei sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge.

18.15 Uhr. Auch Merz ist da. Wie bei den anderen Regionalkonferenzen ziehen die Kandidaten zuerst Nummern, in welcher Reihenfolge sie auf die Bühne gehen. Kramp-Karrenbauer, Frau hin oder her, hat diesmal nicht den Vortritt. Weil sie meistens gleich die Nummer eins gezogen hat, kommt sie jetzt erst zum Schluss dran. Sie dreht die Karte um: Es ist trotzdem die Nummer eins.

Die CDU-Generalsekretärin, vielmehr die scheidende Generalsekretärin, weil sie Parteichefin oder zunächst gar nichts werden oder bleiben will, bekommt Applaus für ihre 40-Prozent-Zielmarke bei Wahlen, ihr Hoch auf die Heimat und ihre Aufforderung zum Zusammenhalt durch das C im Parteinamen. Merz wischt sie hier im Osten eins aus mit ihrem subtilen Hinweis, die Ostdeutschen müssten sich nicht in den Westen „integrieren“. Sie hätten ihre eigene Identität und Leistung. Merz hatte bei „Anne Will“ von der „Integration“ der Ostdeutschen nach der Wende gesprochen und dafür von Brandenburgs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verbal Prügel bezogen. Sie erntet aber einen leichtes Buhen, als sie erklärt, dass es noch viele andere wichtige Themen als Migration und Flüchtlinge gebe.

Merz geht in seiner Bewerbungsrede nicht auf die von ihm ausgelöste Asyldebatte ein. Aber der Mann der Finanzwirtschaft schärft sein Profil damit, dass er den „Kontrollverlust“ des Staates geißelt, als vor drei Jahren hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen. „Ein Rechtsstaat darf zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle verlieren.“ Niemals dürfe der Staat die Kontrolle darüber verlieren, wer ins Land komme. Der Beifall ist groß. Und der christlich-abendländische Kultur in Deutschland hätten sich alle Zuwanderer anzupassen. Nochmal Applaus.

Bundesgesundheitsministerin Jens Spahn, mit 38 Jahren der jüngste Kandidat, steht lockerer als die beiden anderen mit dem Mikro vor dem Pult und nicht hinter ihm. Auch er geht wieder auf Migrationsprobleme ein. „Ehrenmorde“, „Zwangsheirat“ seien nicht bereichernd. Es müsse konsequenter abgeschoben werden. Er habe auch keine Lust auf „Sprachpolizei“. Man müsse ohne Schubladen denken und reden. Das sei Debattenkultur. Im Publikum stößt das auf großen Zuspruch. Es wird laut geklatscht.

In Sachsen-Anhalt hat die AfD bei der letzten Landtagswahl rund 25 Prozent bekommen. Und in Sachsen muss Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) darum bangen, dass die AfD bei Wahl im nächsten Jahr die Christdemokraten überholt. Zu dieser vierten Regionalkonferenz sind CDU-Mitglieder aus beiden Ländern gekommen. Das Thema Flüchtlinge steht für sie ganz oben.

Als die Fragerunde beginnt, muss Merz doch als erstes auf das Thema Asyl eingehen. Der Fragesteller bittet den 63-Jährigen, „nicht schon heute wieder zurück zu rudern“, nachdem er seine Äußerung vom Vortag inzwischen wieder abgemildert habe. Merz schiebt die Schuld den Journalisten zu. Sie hätten ihn falsch wiedergegeben. „Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl“, betont er. Man könne es aber unter den Vorbehalt stellen, dass alles Nähere von Gesetzen geregelt werd. Wenn Journalisten damit überfordert seien, könne er das noch einmal erklären. Das gefällt den Zuhörern. Allerdings hatte er in Thüringen gesagt, er sei der Meinung, „dass wir bereit sein müssen, über dieses Grundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann“.

Im Publikum sind die Sympathien unterschiedlich verteilt. Die Jura-Studenten Marie Gunprich und Maximilian Graf sind für Kramp-Karrenbauer. Merz bediene mit seiner Asyl-Debatte Populisten. Rainer Pommer, 63 Jahre alt, von Beruf Karosseriebau- und Lackiermeister, ist gespannt auf Spahns Entwicklung, tendiert trotzdem zu Friedrich Merz. Nur eine Sache beunruhige ihn etwas. Merz fehle „das kleine bisschen Menschlichkeit.“ Aber das lerne er vielleicht noch.