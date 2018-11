Wirtschaftsflügel der Union unterstützt Merz

Der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union unterstützt mit großer Mehrheit Friedrich Merz bei dessen Kandidatur für den CDU-Vorsitz.

Das teilte die Vereinigung am Montag in Berlin nach einer Abstimmung mit. Merz war neben den beiden anderen maßgeblichen Kandidaten für den Parteivorsitz, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn, am Montag zu Gast beim MIT-Bundesvorstand.

Der MIT-Bundesvorstand habe „mit großer Freude“ zur Kenntnis genommen, dass alle drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz wichtige Forderungen der Vereinigung unterstützten, hieß es. „Alle drei Kandidaten haben überzeugt.“

Auf dem CDU-Parteitag im Dezember geht es um die Nachfolge der langjährigen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU hat nach eigenen Angaben rund 25 000 Mitglieder.

(wer/dpa)