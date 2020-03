Bei knappem Ausgang : CDU-Vorsitzbewerber wollen Machtkampf nach April verhindern

Die Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU sollen sich bis zum Sonderparteitag am 25. April in mehreren Formaten den Fragen von Parteimitgliedern stellen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa.

Berlin Laschet, Merz oder Röttgen: Egal, wer am 25. April neuer CDU-Chef wird - er muss sich beim folgenden Parteitag Anfang Dezember schon wieder den Delegierten stellen. Das birgt durchaus Gefahren.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen einigten sich darauf, dass die bei der Kampfabstimmung am 25. April in Berlin unterlegenen Bewerber auf dem turnusmäßigen Wahlparteitag Anfang Dezember in Stuttgart nicht erneut antreten. Das bestätigte Röttgen der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.