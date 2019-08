Ex-Verfassungsschutzchef : CDU-Vorstandsmitglieder für klare Abgrenzung von Maaßen

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat für ihre scharfe Distanzierung vom umstrittenen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen Unterstützung aus der Parteispitze erhalten.

„Die Abgrenzung ist vollkommen richtig und notwendig“, sagte CDU-Vorstandsmitglied Johann Wadephul der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Wadephuls Vorstandskollege Marco Wanderwitz aus Sachsen sagte der dpa, eine klare Haltung gegenüber Maaßen sei so langsam nötig. „Er betreibt aktiv die Annäherung an die AfD, eine extremistische Partei. Das ist gegen die Grundwerte der Union.“