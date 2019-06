SPD-Signal für die GroKo : Christine Lambrecht folgt Barley als Justizministerin

Berlin Die SPD will die hessische Abgeordnete Christine Lambrecht zur neuen Bundesjustizministerin machen und damit auch ein Zeichen der Arbeitsfähigkeit der großen Koalition setzen.

Es gehe jetzt darum, „Blockaden zu lösen, die Ärmel hochzukrempeln und das Ansehen der Regierung auch zu verbessern“, sagte der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel in Berlin. Die bisherige parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium soll der ins Europaparlament wechselnden Katarina Barley folgen.

Die aus Südhessen stammende Lambrecht, die 54 Jahre alt wurde, ist Juristin und sitzt seit mehr als 20 Jahren im Bundestag. Einer der Schwerpunkte ihrer Arbeit als Justizministerin werde es sein, „dass Sicherheit in einer ausgewogenen Balance zu Freiheit bewahrt wird“. Da werde es sicherlich mit dem Innenministerium das ein oder andere zu diskutieren geben, sagte die SPD-Politikerin im Hinblick auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem „Mannheimer Morgen“ (Donnerstag). Der Zusammenarbeit sehe sie „interessiert“ entgegen.

Lambrecht kündigte unter anderem an, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform der Strafprozessordnung mit dem Ziel schnellerer Verfahren anzupacken. Außerdem verlangte sie eine deutliche Antwort des Rechtsstaats im Mordfall Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war Anfang Juni durch einen Kopfschuss getötet worden. Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Motiv aus.

Schäfer-Gümbel nannte Lambrecht eine „ausgewiesene Expertin auf dem Feld der Innen- und Rechtspolitik“. Die Juristin habe sich seit 20 Jahren mit fast allen rechtspolitisch relevanten Fragen befasst. „Es gibt praktisch kein rechtspolitisches Feld, in dem sie sich nicht auskennt.“ Ihre Ernennung und Vereidigung sollten aus SPD-Sicht in der kommenden Woche und damit vor der Sommerpause erfolgen. Lambrecht soll das Ministerium dann am 1. Juli übernehmen.