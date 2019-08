Klimaschutz-Maßnahmen : CO2-Preis: Merkel spricht sich für Zertifikate-Handel aus

Qualmende Schornsteine: In der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Ansichten, ob der CO2-Ausstoß etwa beim Heizen durch Emissionszertifikate oder aber eine Steuer bepreist werden soll. Foto: Martin Gerten.

Stralsund In der Debatte um einen Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Sympathie für das Modell eines Handels mit Emissionszertifikaten bekundet.

Das habe den Vorteil, dass man die Menge der „Gutscheine“ und damit auch die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase steuern könne, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Stralsund bei einem Leserforum der „Ostsee-Zeitung“. Deshalb finde sie „von der Theorie her“ so einen Handel besser als eine Preiserhöhung über die Steuern. Bei einer Steuer wisse man „nie, ob ich wirklich die Reduktion schaffe, die ich schaffen muss“, erklärte Merkel. Sie sei für eine Bepreisung von CO2.