Bedrohliche Infektionsfälle : Corona-Ausbrüche: Pflegeheime fordern mehr Unterstützung

„Man muss versuchen, jedwedes Risiko so klein wie möglich zu halten“, sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Pflegeeinrichtungen werden zusehends zu kritischen Bereichen in der Corona-Epidemie, denn die Bewohner gehören zur Hochrisikogruppe. Doch Heime sehen sich im Kampf für Schutzvorkehrungen alleine gelassen.

In der Corona-Krise fordern Pflegeheimbetreiber stärkere Unterstützung, um bedrohliche Infektionsfälle zu verhindern. „Man muss versuchen, jedwedes Risiko so klein wie möglich zu halten“, sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste.

„In dem Moment, wo es eine Corona-Infektion in einem Pflegeheim gibt, ist die Lage absolut kritisch. Denn die Bewohner sind ja schon in einem geschwächten gesundheitlichen Zustand.“ Noch immer sei aber in vielen Einrichtungen Schutzausstattung wie Masken knapp. Nötig seien auch mehr Tests für Pflegekräfte und bessere Kooperation der Behörden.