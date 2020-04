„Sinnvolles Mittel“ : Corona-Krise: Polizeigewerkschaften offen für Drohneneinsatz

Berlin Die beiden großen Polizeigewerkschaften in Deutschland halten Drohnen für ein mögliches Instrument, um Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zu überwachen.

„Wir müssen aber sensibel sein“, betonte Radek. „Drohnen sind ein neues Einsatzmittel und könnten bei vielen Bürgern den Eindruck erwecken, wir seien auf dem Weg in den Überwachungsstaat.“ Man müsse vorsichtig sein bei der Entscheidung, in welchen Situationen eine Drohne genutzt werde, erklärte er: „Wir müssen aufpassen, dass wir die Verhältnismäßigkeit auch in diesen Tagen nicht aus dem Blick verlieren.“

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser warnte, Deutschland dürfe „im Schatten der Corona-Krise nicht still und heimlich zum Überwachungsstaat mutieren“. Ein flächendeckender Drohneneinsatz wäre ein „heftiger Eingriff in die Grundrechte der Bürger“, erklärte er am Freitag. Einen solchen Dammbruch darf es nicht geben, auch nicht in diesen besonderen Zeiten.“