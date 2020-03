Arbeitsunfähigkeit : Corona-Verdacht: Telefonische Krankschreibung länger möglich

Die Menschen in Deutschland dürfen sich bei leichten Atemwegserkrankungen nun zwei Wochen am Telefon krankschreiben lassen. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa.

Berlin Wer eine Atemwegserkrankung hat und eine Krankschreibung benötigt, muss sich während der Corona-Krise künftig nicht mehr sofort zum Arzt schleppen. Er kann die entsprechende Bescheinigung - bis zu zwei Wochen - auch telefonisch bekommen.

