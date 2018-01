später lesen Nach Gewaltserie Cottbusser OB verteidigt Aufnahmestopp für Flüchtlinge FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Der Cottbusser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hat den Aufnahmestopp für Flüchtlinge in seiner Stadt verteidigt. Cottbus fehle es an Geld und Sozialarbeitern, um weitere Flüchtlinge zu versorgen, sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. dpa