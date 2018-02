später lesen US-Börsen Crash in den USA drückt auch Europas Aktien Teilen

Zuerst brach der US-Börsenindex Dow Jones Industrial am Montag zeitweise um fast 1600 Punkte ein, dann schwächelten gestern auch die Aktienmärkte in Europa und Asien. Dabei war der Dow-Jones-Index, zu dem auch Apple, Microsoft oder Exxon gehören, um so viele Punkte nach unten abgerutscht wie noch nie. Auch prozentual war der Absturz mit 4,6 Prozent beträchtlich.