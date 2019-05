später lesen Kurz vor der Europawahl CSU diskutiert über Bundeswehr, Rüstung und Europas Armee Teilen

Twittern

Teilen



Kurz vor der Europawahl will sich die CSU als Unterstützer des Militärs profilieren. In einem Positionspapier, das der Parteivorstand heute bei seiner Sitzung in München beschließen will und der dpa vorliegt, fordern die Christsozialen den Aufbau einer europäischen Armee bis 2030. dpa