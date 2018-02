später lesen Parteivorstand kommt zusammen CSU-Vorstand will schwarz-rote Koalition absegnen FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Als erste der drei beteiligten Parteien will die CSU voraussichtlich schon am heutigen Donnerstag die geplante schwarz-rote Koalition absegnen. Dazu kommt am Vormittag der Parteivorstand unter Leitung von CSU-Chef Horst Seehofer zusammen. dpa