Das Recht auf Schutz

Zu oft passiert es: Gewaltvolle Handlungen an Kindern. Ein häufiger Tatort: die Familie. So auch zuletzt in Neuss, wo ein Elfjähriger von seinem Onkel körperlich misshandelt und schließlich getötet wurde. Es ist schlimm, dass Erwachsene das Vertrauen ihrer Schutzbefohlenen zerstören. Der Staat muss dafür sorgen, dass ein solches Verhalten bestraft wird und eine Wiederholung ausgeschlossen ist. Zumindest darauf sollten Kinder vertrauen können. Laut einer Studie der Hochschule Koblenz fehlen deutschen Jugendämtern dafür aber die Kapazitäten. Wer schützt also die Kleinen? Julia-Marie Schüßler