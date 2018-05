Togoer soll schnell nach Italien abgeschoben werden

Der nach seiner gescheiterten Abschiebung am Donnerstag in Ellwangen gefasste Asylsuchende aus Togo soll möglichst schnell abgeschoben werden.

Wie das Innenministerium Baden-Württembergs am Freitag in Stuttgart mitteilte, soll er aus der Abschiebehaft in Pforzheim rasch nach Italien zurückgebracht werden. Dort kam er erstmalig in die EU.

Nach dem sogenannten Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst eingereist sind. Nun müssen die deutschen Behörden Italien erneut über dessen Rückführung informieren, wofür es eine Zehn-Tages-Frist gibt.

Italien war schon einmal über die Ankunft des Togoers informiert worden - wenige Tage vor der am Montag zunächst gescheiterten Abschiebung aus einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen. Der Asylsuchende wurde schließlich am Donnerstag bei einer Großrazzia gefasst. Die Zehn-Tages-Frist begann an diesem Tag erneut.

(felt)