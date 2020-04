„Luftbrücke“ gefordert : Debatte um Beschaffung von Schutzkleidung geht weiter

Berlin Schutzmasken werden in der Corona-Krise dringend gebraucht. Für ihre Beschaffung fordert die FDP eine Luftbrücke. Die CSU setzt auf eine nationale Notfallproduktion. Andere bitten die Bundeswehr um Hilfe.

FDP-Chef Christian Lindner will mit einer „nationalen Luftbrücke“ die Beschaffung von Schutzmasken in der Corona-Krise erleichtern.

„Warum schaffen wir nicht pragmatisch eine nationale Luftbrücke, um in China produzierte Materialien zu uns zu transportieren? Stattdessen stehen viele Maschinen der Lufthansa am Boden und die Zulassung von Importprodukten dauert“, sagte Lindner der „Welt am Sonntag“. Er habe erwartet, dass der deutsche Staat für solche Notlagen Reserven hat. „Wir haben das bei Getreide und Erbsen und Öl - warum also nicht auch bei Schutzmasken und Medikamenten?“ Er habe nichts gegen eine regionale Produktion, aber dann müsse man die Standortbedingungen dafür verbessern.