28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage Die Berliner Mauer ist nun genauso lange weg, wie sie da war FOTO: Wolfgang Kumm

Am Checkpoint Charlie in Berlin wird die Geschichte immer teurer. Für ein Foto mit einem falschen US-Soldaten und Flagge will ein Darsteller mittlerweile drei Euro pro Person. Von Jutta Schütz und Julia Kilian, dpa