Die ehemalige First Lady schläft jetzt länger

Es war ein kurioser Moment, den die neue First Lady Melania Trump ihrer Vorgängerin bescherte: Bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar 2017 übergab sie Michelle Obama ein Geschenk - und überraschte sie damit völlig. Jetzt hat Michelle Obama endlich das Rätsel um den Inhalt der Schachtel gelüftet: "Es war ein schöner Bilderrahmen", sagte sie gestern in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres, mit der sie über ihr Leben ein Jahr nach dem Auszug aus dem Weißen Haus plauderte. "Uns geht es großartig. Die Mädchen machen sich gut, Barack arbeitet, wir haben gut zu tun und reisen", erzählte die 54-Jährige. Nur an einen Umstand habe sich die Familie in ihrem neuen Heim in Washington erst gewöhnen müssen, verriet die einstige First Lady. "Es ist merkwürdig: Wir haben jetzt eine Haustür und eine Klingel. Unsere Hunde Bo und Sunny wussten nicht, wie sich eine Türklingel anhört." Ihr Mann beschwere sich außerdem, dass er nicht genug Platz im Kleiderschrank habe.

Michelle Robinson, Tochter eines Metzgers und einer Sekretärin, stammt aus einfachen Verhältnissen, ihre Vorfahren waren größtenteils Sklaven in den Südstaaten. Sie studierte erst Soziologie in New Jerey und schloss dann ein Jurastudium in Harvard ab. Barack Obama lernte sie in einer Anwaltskanzlei in Chicago kennen - wo er Praktikant war. Sie heirateten 1992 und haben zwei Töchter, Sasha (16) und Malia (19), die seit Kurzem auch in Harvard studiert. Michelle Obama ist klug, witzig und unglaublich beliebt. Sie war für insgesamt acht Jahre die erste schwarze First Lady der USA - und wird bereits als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2020 gehandelt.

