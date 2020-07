Vorwurf der Parteischädigung : Die SPD ist Sarrazin los - aber das Drama geht wohl weiter

Berlin Die SPD-Spitze triumphiert, Thilo Sarrazin schaut grimmig. Nachdem das höchste Parteigericht seinen Rauswurf abgesegnet hat, ist der umstrittene Autor kein Mitglied mehr. Kehrt jetzt Ruhe ein? Es sieht nicht danach aus.

Sein Rauswurf aus der Partei gehe in Ordnung, entschied am Freitag das oberste Schiedsgericht der Partei, und teilte mit: „Sarrazin ist mit dieser Entscheidung nicht mehr Mitglied der SPD.“ Der Parteiausschluss diene dem „Schutz des Ansehens und der Glaubwürdigkeit der SPD“. Sarrazin stellte allerdings sofort klar, dass die Sache damit für ihn keinesfalls erledigt sei.

Jede neue Runde bringt auch neue Aufmerksamkeit für Sarrazin und seine Bücher - kein Wunder, dass die Parteispitze das endlich hinter sich haben will. War es Zufall, dass der Verlag ausgerechnet am Freitag zur Präsentation von Sarrazins neuem Buch einlud? „Der Staat an seinen Grenzen - Über Wirkung von Migration in Geschichte und Gegenwart“ heißt es - kein ganz überraschendes Thema.