Die Schule wird digital

Nach politischer Einigung, kann der Digitalpakt Schule umgesetzt werden. Endlich! Von Florian Rinke

Als wir Kinder waren, kam zu meiner Oma immer der Nikolaus. Also natürlich nicht der echte. Es war ein alter Mann im Kostüm, den wir nicht kannten. Jedes Jahr wurden wir zuerst getadelt, dann gab es aber trotzdem immer einen Beutel mit Stutenkerl, Mandarinen und einer Hörspielkassette. Trotzdem waren wir immer nervös, weil es das Gerücht gab, mein Onkel sei als Kind in einem Jahr mal leer ausgegangen und habe stattdessen eins mit der Rute bekommen. Da ist man lieber vorsichtig.

In diesem Jahr soll am Nikolaustag eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern unterzeichnet werden, die es endlich möglich macht, dass der Bund Geld für die digitale Aufrüstung der Schulen zur Verfügung stellt. Das ist eine großartige Nachricht, aber wenn ein Nikolaus mal bei all den verantwortlichen deutschen Politikern vorbeischauen würde, dann würde er wie bei uns damals erst tadeln.

Die Ankündigung, dass der Bund über den sogenannten Digitalpakt fünf Milliarden Euro für die Modernisierung der Schulen bereitstellen will, stammt immerhin schon aus dem Jahr 2016. Und auch wenn ich ein großer Freund gründlicher Überlegungen bin, verstehe ich nach wie vor nicht, wie Bund und Länder bei so einem wichtigen Thema so viel Zeit verschwenden konnten. Umso wichtiger ist es, dass die Dinge nun schnell vorangetrieben werden, ohne jedoch in Aktionismus zu verfallen. Doch bevor man für Tausende Euro ein Smartboard in die Klassenräume hängt, sollte man sich erstmal darüber verständigen, wie guter Unterricht in einer zunehmend digitaleren Welt aussehen muss.

Bei Omas Nikolaus hätten die Politiker ihren Stutenkerl in diesem Jahr dennoch bekommen. Dann hätte er sie angeguckt und gesagt: „Und, was habt ihr euch für das neue Jahr vorgenommen?“ Auf die Antwort bin ich gespannt.

