Ditib wirft Ballast ab

Es war bisher nicht immer eindeutig, ob Ditib bewusst keine Reformen anstoßen will oder der Islamverband dazu schlichtweg nicht in der Lage ist - weil er nur eine Marionette ist. Erdogans Marionette. Ditib ist eng mit der türkischen Regierung verbunden. Und das ganz offensichtlich. Der Ruf aus Ankara kommt stets einem Befehl gleich. Märtyrer-Comics, spionierende Imame, in Soldatenuniform marschierende Kinder in Moscheen. Ditib tat, was Erdogan wollte. Philipp Jacobs