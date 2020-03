Prien: Endlich Klarheit : Doch Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein

Doch Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein

Eine Absage der Abiturprüfungen wird es nun möglicherweise in Schleswig-Holsten doch nicht geben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Kiel/Berlin Mit ihren Plänen hatte sie ihre Kollegen in den Ländern verprellt. Nun rudert die Kieler Bildungsministerin Prien zurück.

Die Abiturprüfungen würden wie geplant ab dem 21. April in Schleswig-Holstein stattfinden, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Kiel nach Schaltkonferenzen der Kultusministerkonferenz und der Landesregierung mit. „Wir haben beschlossen, das Abitur regulär stattfinden zu lassen.“