Ratlos, mutlos und zerstritten zeigt sich die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz. Und weil sie nicht weiter wusste, gründete sie kurzerhand einen Arbeitskreis: das so genannte „Klimakabinett“, das am Mittwoch das erste Mal tagte, Wochen nachdem es beschlossen worden war. So ein „Klimakabinett“ klingt nach mehr, als es ist. Von Birgit Marschall