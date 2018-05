später lesen Berlin DRK will auch in NRW ein Depot für Katastrophenfälle Teilen

Deutschland ist auf Cyberangriffe, die die Gesundheitsversorgung lahmlegen, und auf Katastrophenfälle nach Überzeugung der Hilfswerke zu schlecht vorbereitet. Das Deutsche Rot Kreuz (DRK) hat der Bundesregierung nun federführend ein Konzept zum nationalen Krisenmanagement vorgelegt und darin die Wiederbelebung von zehn Materiallagern mit Betten, Zelten und Medizin vorgeschlagen. Solche Depots hatte es im Kalten Krieg bereits im Westen gegeben; in den 90er Jahren waren sie aufgegeben worden. Nach Informationen unserer Redaktion sollen Depots unter anderem in Nordrhein-Westfalen und in Hessen entstehen.