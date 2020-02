Neuwahl im April 2021 : Durchbruch in Thüringen - Ministerpräsidentenwahl im März

Durchbruch in Thüringen - Ministerpräsidentenwahl im März

Erfurt Die mehr als zwei Wochen andauernde Regierungskrise in Thüringen scheint beendet. Die Parteien einigten sich auf eine Ministerpräsidentenwahl im März und Neuwahlen ein Jahr später.

In der Thüringer Regierungskrise ist ein Durchbruch erzielt worden. Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März, wie der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) in Erfurt bekannt gab.