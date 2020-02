Neuwahl im April 2021 : Durchbruch in Thüringen: Vereinbarung für Ramelow-Wahl

Durchbruch in Thüringen: Vereinbarung für Ramelow-Wahl

Bodo Ramelow im Thüringer Landtag: In der Regierungskrise ist ein Durchbruch erzielt worden. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Erfurt Ein Parteitagsbeschluss verbietet der CDU eine Zusammenarbeit mit der Linken. Doch nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wollen die Parteien kooperieren - für einen begrenzten Zeitraum.

Durchbruch in der Thüringer Regierungskrise: Linke, SPD und Grüne haben sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt, wie der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) in Erfurt bekannt gab.