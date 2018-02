später lesen Persönlich Deniz Yücel Ein Journalist, der selten ein Blatt vor den Mund nimmt Teilen

Als ich ankam, waren die vier Bettdecken in der Zelle noch leicht feucht, weil frisch gewaschen. Danach wurden keine Decken mehr gewechselt. Wer neu kommt, nimmt die benutzte Decke des Vorbesitzers. Logisch. Ist ja kein Hotel hier." Die ganze Trostlosigkeit des türkischen Gefängnisses, in das Deniz Yücel Mitte Februar 2017 geworfen wird, kommt in diesen Zeilen zu Ausdruck, heimlich von ihm notiert auf den unbedruckten Stellen einer Ausgabe des "Kleinen Prinzen" und später herausgeschmuggelt aus der Haft. Zugleich aber blitzt ein galliger Humor auf, der typisch ist für den Türkei-Korrespondenten der "Welt", ein Humor, der hilft, neun Monate in Isolationshaft zu überstehen, und der ihn bis zuletzt nicht verlässt: "Ich werde jeden vollquatschen, der mir über den Weg läuft." Am meisten werde das natürlich seine Frau Dilek ausbaden müssen.