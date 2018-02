später lesen Persönlich Helge Braun Ein Notarzt fürs Kanzleramt Teilen

Twittern

Teilen



In hektischen Notfällen Ruhe und Übersicht zu behalten - das kann zu einem festen Job als Narkosearzt und Intensivmediziner in der Uniklinik in Gießen führen. Oder zu einer herausragenden Rolle als Staatsminister im Kanzleramt. Der hessische CDU-Politiker Helge Braun (45) hat beides hinter sich. Und möglicherweise noch viel Wichtigeres vor sich. Sollte Angela Merkel nach einem Ja der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition erneut zur Kanzlerin gewählt werden, hat der hessische Arzt allerbeste Aussichten, als Nachfolger von Peter Altmaier der neue Chef des Bundeskanzleramtes zu werden.