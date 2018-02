Erika Steinbach geht Postillon-Satire auf den Leim

Erika Steinbach, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und jetzige AfD-Symphatisanti, ist einer Satire der Website "Postillon" aufgesessen. Der Text trug die Überschrift "Wegen Kreuz im Logo: Strenggläubiger Muslim will keinen Jägermeister mehr trinken".

Dazu schrieb die langjährige frühere Chefin des Bundes der Vertriebenen am Freitag auf Twitter: "Hoppla, ich dachte Muslime dürfen keinen Alkohol trinken. Also kann Jägermeister diese Drohung gelassen hinnehmen. Aber es ist schon dreist, was hier in Deutschland abgeht."

Angesprochen auf ihren Irrtum schrieb die 74-Jährige später: "Die Tatsache, dass dieses Thema zu einer "Satire" wurde, sagt sehr viel über die Zustände in Deutschland aus. Weil es einfach real sein könnte..."

Den "Stein des Anstoßes", die Postillon-Satire, finden Sie hier.

Steinbach hatte Anfang 2017 der CDU mit großem Knall den Rücken gekehrt - begleitet von massiven Vorwürfen an Parteichefin Angela Merkel wegen deren Flüchtlingspolitik. Auf eine erneute Bundestagskandidatur hatte sie bereits vor ihrem Parteiaustritt verzichtet. Danach machte sie im Sommer parteilos Wahlkampf für die rechtspopulistische AfD.

(felt)