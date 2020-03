Leiche an Bahnstrecke entdeckt : Erschütterung über Tod von Hessens Finanzminister Schäfer

Wiesbaden Am Samstagabend wird der plötzliche Tod von Finanzminister Schäfer bekannt. Politiker aller Parteien zeigen sich schockiert und erschüttert.

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist völlig überraschend gestorben. Die Leiche des CDU-Politikers wurde am Samstag an einer Bahnstrecke gefunden. Ermittler gehen davon aus, dass sich der 54-Jährige das Leben nahm.

Bouffier selbst will sich am Sonntagmittag (12.00) Uhr mit einem Statement - wegen der Corona-Krise per Videoschalte - zum tragischen Tod von Schäfer äußern. In einer ersten Reaktion hatte der Regierungschef gesagt: „Wir sind alle geschockt und können es kaum glauben, dass Thomas Schäfer so plötzlich und unerwartet zu Tode gekommen ist.“ Man müsse den Tod Schäfers jetzt verarbeiten und trauere mit seiner Familie. „Unser aufrichtiges Beileid gilt daher zuerst seinen engsten Angehörigen, und wir wünschen ihnen für diese schwere Zeit Kraft und Stärke.“