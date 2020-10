Zeitungsbericht : Es fehlen rund 342.000 Kita-Plätze für Kleinkinder

Gummistiefel hängen in einer Kindertageseinrichtung an einer Wand. In Deutschland fehlen einem Bericht zufolge nach wie vor viele Kitaplätze. Foto: Rolf Vennenbernd/ dpa

Berlin Deutschland hat sich in letzter Zeit sehr bemüht, zusätzliche Plätze in Kitas zu schaffen. Dennoch reichen die Plätze einem Zeitungsbericht zufolge immer noch nicht aus.

Seit dem 1. August 2013 gilt in Deutschland für alle Kinder von ein bis drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bei der Erfüllung dieses Anspruchs gibt es aber laut Zeitung große Unterschiede: Während die „Betreuungslücke“ im Saarland am größten sei, sei sie in Mecklenburg-Vorpommern am kleinsten.