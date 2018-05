später lesen Essen Essen heißt jetzt "Fasten"? Ungarn fallen auf Satire herein Teilen

Vergangene Woche hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Das Online-Portal "Noktara" veröffentlichte dazu die Satire, dass sich die Stadt Essen vorübergehend in "Fasten" umbenenne. Die Stadt wolle damit ihr Image verbessern, nachdem die Tafel in Essen zeitweise keine Ausländer mehr aufgenommen habe, schrieb "Noktara" und behauptete, die Verwaltung werde während des Ramadan neue Ortsschilder aufstellen, die erst am Ende des Fastenmonats wieder abmontiert würden.