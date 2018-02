später lesen Luxemburg EuGH verhandelt über Kündigung von Chefarzt Teilen

Twittern

Teilen



Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verhandelt seit gestern den Fall eines gekündigten Chefarztes in einem Krankenhaus in katholischer Trägerschaft. Als geschiedener Katholik hatte dieser erneut geheiratet und wurde entlassen, weil eine Wiederheirat nach katholischem Eheverständnis einen Loyalitätsverstoß darstellt. Seit 2009 haben sich mehrere deutsche Arbeitsgerichte bis zum Bundesarbeitsgericht, aber auch das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall befasst.