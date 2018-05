später lesen Düsseldorf Experten: Bürgerklage gehört in NRW-Verfassung Teilen

Hans-Jürgen Papier, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, kritisiert den Gesetzentwurf, mit dem die Verfassungsbeschwerde für Bürger in Nordrhein-Westfalen eingeführt werden soll. In einer Stellungnahme für den Rechtsausschuss fordert Papier, die sogenannte Bürgerklage nicht nur in einem einfachen Gesetz, sondern direkt in der Landesverfassung zu verankern. Die Stellung des Verfassungsgerichtshofs in Münster, der über die Beschwerden entscheiden wird, verändere sich "von einem reinen Staatsgericht zu einem Bürgergericht", heißt es in der Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. Heute tagt der Rechtsausschuss in dieser Angelegenheit.