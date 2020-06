Unabhängiges Gremium : Experten sollen nach Fluchtversuch Sicherheit in JVA prüfen

Experten sollen nach Fluchtversuch Sicherheit in JVA prüfen

Der Haupteingang der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg, in die der Rechtsextremist Stephan B. nach einem Fluchtversuch in der JVA Halle verlegt wurde. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Magdeburg Der wichtigste Untersuchungshäftling in Sachsen-Anhalt ist minutenlang unbeobachtet und versucht auszubrechen. Seit Tagen fragen sich viele: Wie kann das sein? Jetzt muste die Justizministerin dem Landtag Rede und Antwort stehen - und kündigt weitere Aufklärung an.

Nach dem Fluchtversuch des Terrorverdächtigen von Halle will die Justizministerin die Sicherheit in der Justizvollzugsanstalt von Experten prüfen lassen und hat erste personelle Konsequenzen gezogen.

Ein unabhängiges Gremium mit externen Sachverständigen solle die Situation in dem Gefängnis analysieren, kündigte Ministerin Anne-Marie Keding (CDU) in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Magdeburger Landtag an.