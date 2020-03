Rechtsextreme Gruppierung : „Flügel“ der AfD will nicht auf Konfrontation gehen

„Flügel“ der AfD will nicht auf Konfrontation gehen

Björn Höcke, Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag, bei einer Demonstration Anfang März in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Die AfD-Parteispitze verlangt die Auflösung des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Flügel“. Noch haben dessen Mitglieder nicht reagiert, ein geplantes Treffen fiel aus. Grund: Die Corona-Krise.

Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte „Flügel“ der AfD will nicht auf Konfrontation mit der Partei gehen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Parteikreisen. „Flügel“-Frontmann Björn Höcke wolle demnächst weitere Details bekanntgeben.

Ein ursprünglich für diesen Samstag geplantes Treffen des „Flügel“ war ausgefallen. Grund dafür sollen zahlreiche Absagen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus sein. Der Bundesvorstand der AfD hatte am Freitag in Berlin mit großer Mehrheit einen Beschluss gefasst, der auf eine Aufforderung zur Selbstauflösung an den „Flügel“ hinausläuft. Darin hieß es: „Der Bundesvorstand erwartet als Ergebnis des morgigen "Flügel"-Treffens eine Erklärung darüber, dass sich der informelle Zusammenschluss "Flügel" bis zum 30.04.2020 auflöst.“ Zu den prominentesten „Flügel“-Vertretern gehören die Landeschefs aus Thüringen und Brandenburg, Björn Höcke und Andreas Kalbitz.