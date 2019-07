Mit rund 800 Teilnehmern : „Flügel“-Treffen der AfD: Kalbitz ruft zum „Widerstand“ auf

Leinefelde Mit einem Aufruf zum „Widerstand“ gegen die etablierte Politik hat sich der Rechtsaußen-„Flügel“ der AfD im thüringischen Leinefelde auf die anstehenden ostdeutschen Landtagswahlkämpfe eingestimmt.

„Widerstand tut not in diesem Land, sonst werden wir dieses Land verlieren“, rief Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz den rund 800 Teilnehmern des jährlichen Kyffhäuser-Treffen des „Flügels“ zu. Das Treffen der Vereinigung rechtsnationaler AfD-Mitglieder stand diesmal unter dem Motto „Der Osten steht auf“. Es war für Journalisten nicht zugänglich, wurde aber zu großen Teilen per Livestream übertragen.