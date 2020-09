Nach Brand in Flüchtlingslager : Flug mit Migranten aus Moria in Hannover gelandet

Unbegleitete minderjährigen Migranten, kranke Kinder oder Jugendliche sowie ihre Familien aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria sind am Morgen in Hannover angekommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria hat die Bundesregierung angeboten, Familien mit Kindern von den griechischen Inseln aufzunehmen. Die ersten von bis zu 150 minderjährigen Migranten sind nun in Deutschland ankommen.

Die ersten von bis zu 150 minderjährigen Migranten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria sind am Mittwoch in Deutschland ankommen. Der Flieger aus Griechenland landete am Vormittag in Hannover, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.