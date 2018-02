später lesen Gelsenkirchen Flusspferd-Junges stirbt am Tag nach der Geburt Teilen

Ein neugeborenes Flusspferd-Baby ist im Gelsenkirchener Zoo nach nur einem Tag verendet. Pfleger fanden das tote Tier gestern im Wasserbecken des Geheges. Wie es zu Tode kam, sei noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin des Tierparks. Das männliche Jungtier war erst in der Nacht zu Sonntag auf die Welt gekommen. Es habe 45 Kilo gewogen und gesund und fit gewirkt. Am Sonntag sei das Kleine schon munter umhergeschwommen, teilte der Zoo mit. Eine Obduktion soll klären, was passiert ist.