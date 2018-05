später lesen Wien FPÖ-Politiker bei NS-Gedenkfeier unerwünscht Teilen

In den 60er-Jahren hatte das Mauthausen-Komitee beschlossen, "keine Funktionäre oder Mandatsträger der FPÖ" zu den jährlichen Gedenkfeiern einzuladen. Solange die Rechtspartei in Opposition war, hat sie sich nie daran gestoßen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die FPÖ ist seit wenigen Monaten Regierungspartei, und deren Chef Heinz-Christian Strache fühlte sich aus Staatsräson verpflichtet, dem gestrigen Gedenken an die rund 100.000 Opfer des KZ Mauthausen und einigen Nebenlagern beizuwohnen.