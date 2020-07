Paritätsgesetz : Frauen wollen für mehr Teilhabe in Parlamenten kämpfen

Frauen wollen für mehr Teilhabe in Parlamenten kämpfen

Berlin Die Klatsche der Thüringer Verfassungsrichter war eindeutig: Sie verwarfen das Paritätsgesetz des Landes als verfassungswidrig. War es das nun mit dem Versuch, mehr Frauen in die Parlamente zu bekommen?

Die für eine gleichberechtigte Vertretung in Parlamenten kämpfenden Frauen wollen sich auch durch den Dämpfer durch das gekippte Paritätsgesetz in Thüringen nicht stoppen lassen.

Die praktische Umsetzung der Gleichberechtigung und das zugehörige Gleichstellungsgebot stießen in Deutschland „noch immer auf erhebliche Widerstände“, sagte die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die sind wir gewöhnt, sie entmutigen nicht, sondern fordern uns heraus. Wir kämpfen weiter.“

„Das ist jetzt nicht ein Grund, die Hände in den Schoß zu legen“, sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, im ZDF-„Morgenmagazin“. „Sondern das ist eher ein Grund, jetzt weiterzukämpfen und dafür zu sorgen, eine verfassungsgemäße Lösung zu finden - nicht nur in Thüringen, sondern natürlich auch im Bundestag.“ Göring-Eckardt sprach sich dafür aus, nun eine überparteiliche Kommission einzusetzen, die Vorschläge für ein rechtssicheres Paritätsgesetz erarbeiten solle. Dieser Vorstoß löste allerdings bei anderen Parteien skeptische Reaktionen aus.

Der Verfassungsgerichtshof in Weimar hatte das Paritätsgesetz am Mittwoch für nichtig erklärt. Nach ihm mussten die Parteien in Thüringen ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Dadurch sollte der Anteil von Frauen im Parlament erhöht werden. Aus Sicht des Landesverfassungsgerichts beeinträchtigt diese gesetzliche Regelung das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit.