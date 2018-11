Merz contra „AKK“ – der Ton wird schärfer

Die CDU habe der AfD zu wenig entgegengesetzt, provoziert Friedrich Merz. Seine Konkurrentin Annegret Kramp-Karrenbauer kontert. Von Birgit Marschall

Der Kampf um den CDU-Vorsitz wird zwei Wochen vor der Entscheidung rauer: Der Kandidat Friedrich Merz hat in der Migrationsdebatte erneut provoziert, seine aussichtsreichste Kontrahentin Annegret Kramp-Karrenbauer darauf scharf gekontert. Merz hielt seiner Partei und damit insbesondere ihrer scheidenden Vorsitzenden Angela Merkel vor, die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern lediglich mit einem „Achselzucken“ hingenommen und sich einfach damit zufrieden gegeben zu haben, selbst nur so stark zu werden, dass ohne die CDU nicht regiert werden könne. Diese Äußerung von Merz sei ein „Schlag ins Gesicht für alle in der CDU, die vor Ort und in den Parlamenten seit Jahren gegen ständige Falschinformationen, gegen gezielte Vergiftungen des politischen Klimas, gegen Anfeindungen sowie gegen in Teilen offene Hetze durch die AfD kämpfen“, antwortete Kramp-Karrenbauer in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Die Entscheidung über die Nachfolge Merkels an der CDU-Spitze fällen 1001 Delegierte am 7. Dezember auf dem Bundesparteitag in Hamburg. Neben dem früheren Unionsfraktionschef Merz und der ehemaligen Ministerpräsidentin des Saarlands, Kramp-Karrenbauer, tritt auch Gesundheitsminister Jens Spahn an. Umfragen lassen aber erkennen, dass Spahn kaum eine Chance auf einen Wahlsieg hat und alles auf ein Duell zwischen dem liberal-konservativen Merz und der gemäßigteren Kandidatin Kramp-Karrenbauer hinauslaufen dürfte.

Merz’ Strategie ist die Provokation, die ihn auch in seiner aktiven Zeit als Politiker bis Anfang der 2000er Jahre stets ausgezeichnet hatte: In der vergangenen Woche hatte er teils heftige Reaktionen auch in der eigenen Partei mit einer Äußerung zum Grundrecht auf Asyl ausgelöst. Der 63-Jährige hatte auf einer Regionalkonferenz das deutsche Asylgrundrecht zunächst grundsätzlich infrage gestellt, um davon dann wenig später abzurücken und zu erklären, die Asylpolitik müsse künftig deutlich mehr im europäischen Kontext stehen. Beifall hatte Merz dafür allerdings nur von der AfD bekommen. Die Zielsetzung des Kandidaten ist klar: Er will Stimmen, die die CDU in den vergangenen Jahren an die AfD verloren hat, durch eine fühlbare Achsverschiebung des politischen Kurses nach rechts zurückholen.

Dadurch gibt Merz allerdings für Kramp-Karrenbauer den Raum in der politischen Mitte fast kampflos frei. Sie hatte jedenfalls auch vergangene Woche ein leichtes Spiel, weil sie problemlos klar stellen konnte, das Grundrecht auf Asyl stehe für sie aus historischen Gründen niemals zur Disposition. Für die bisherige CDU-Generalsekretärin geht es einerseits um die scharfe Abgrenzung gegenüber Merz, andererseits aber auch um die eigene Abgrenzung von Amtsinhaberin Angela Merkel. Die 56-Jährige ist besonders bemüht, ihr persönliches Profil zu schärfen, um nicht als „Mini-Merkel“ wahrgenommen zu werden. Das tut sie durchaus mit Selbstbewusstsein, schließlich führt sie die jüngsten Umfragen im Kandidaten-Wettlauf an. Den Satz von Merz, wonach mit ihm die CDU wieder 40 Prozent bei den nächsten Wahlen holen werde, konterte sie im FAS-Interview so: „Ich habe Wahlen gewonnen mit 40 Prozent für die CDU und rund sechs Prozent für die AfD. Der eine traut sich´s zu. Die hat´s bewiesen. Das ist der Unterschied.“ In der Frage des Umgangs mit der AfD warf sie Merz sogar Naivität vor. „Jetzt so zu tin, als könne man einfach nur etwas Bestimmtes sagen oder geschloeßen und schon sei der Kampf gegen die sfD gewonnen, ist naiv“, sagte sie. Und anders als Merz betont sie, die CDU habe nicht nur an die AfD viele Stimmen verloren, sondern auch an die Grünen. „Es wäre falsch, wenn wir uns ausschließlich um die Wähler kümmern, die wir an die AfD verloren haben“, sagte Kramp-Karrenbauer.

In der neuerlichen Debatte über die Fehler der CDU im Verhältnis zur AfD nach dem Ausbruch der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 erhielt Merz allerdings Rückendeckung von führenden CDU-Politikern aus dem konservativen Parteiflügel. „Wir haben die AfD natürlich ernst genommen, aber nicht immer ernst genug“, sagte etwa Innen-Staatssekretär Günter Krings. „Die beiden Ziele, Wahlen auch in der Mitte zu gewinnen und den Aufstieg der AfD nachhaltig zu stoppen, müssen für uns gleichermaßen wichtig sein“, sagte der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Bundestag. „Über unsere historische Aufgabe, rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei aufkommen zu lassen, haben wir in den letzten Jahren aber viel zu wenig gesprochen“, sagte er.

Innenexperte Armin Schuster sah Verbesserungsmöglichkeiten für die CDU vor allem in der Sache. „Wir haben die Gewinne der AfD ganz sicher nicht gleichgültig akzeptiert, schon eher haben wir mit viel Herzblut nicht immer die richtigen Rezepte eingesetzt“, sagte Schuster unserer Redaktion. „Das hat Friedrich Merz vergangene Woche sogar selbst erleben dürfen. Statt kontroverser Asyldebatten, die der AfD trotz Spendensumpf zwei Prozent brachten, sollten wir unsere wirksamen Beschlüsse wie die Obergrenze, Schleierfahndung, erleichterte Abschiebungen, Asyl-Schnellverfahren oder ANKER-Zentren früher und entschlossener umsetzen“, erklärte der Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums. „Dann gäbe es den Spuk der AfD so gar nicht.“

Die Entscheidungen zur Offenhaltung der Grenze für Flüchtlinge im Herbst 2015 „sollten wir durchaus kontrovers mit allen Beteiligten ein für allemal aufarbeiten, aber parteiintern“, mahnte Schuster. „Nach außen geht es um das klare Handeln, beispielsweise, wie wir Nordafrika zu sicheren Herkunftsstaaten erklären oder das Gemeinsame europäische Asylsystem ins Ziel bringen.“