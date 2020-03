Regieren ohne Mehrheit : Für Ramelows Kabinett beginnt der Alltag

„Ich baue auf die Unterstützung der demokratischen Fraktionen in diesem hohen Haus“, sagt Ramelow. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Erfurt Gleich nach der Ministerpräsidentenwahl kommt die Nagelprobe: Kann Rot-Rot-Grün ohne Mehrheit erfolgreich regieren? Eine zweitägige Landtagssitzung wird zeigen, ob es Unterstützung anderer Fraktionen gibt.

Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Landtag über einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag entscheiden muss, der dem Parlament am Donnerstag zur ersten Beratung vorgelegt wird. Der Staatsvertrag, dem alle 16 Bundesländer zustimmen müssen, will Antworten auf die Digitalisierung der Medienwelt geben. Über den Vertragsentwurf hatten die Länder etwa zwei Jahre lang verhandelt.

„Ich baue auf die Unterstützung der demokratischen Fraktionen in diesem hohen Haus“, sagte Ramelow nach seiner Wahl. Um die mehr als vierwöchige Regierungskrise in Thüringen zu beenden, hatten sich Linke, SPD und Grüne auf eine Stabilitätsvereinbarung mit der CDU verständigt. Die CDU sichert Rot-Rot-Grün darin eine Unterstützung zu - zeitlich befristet und projektbezogen. Dabei soll es vor allem um den Landesetat für 2021 gehen, aber auch um ein Investitionspaket für Kommunen, mit dem sich der Landtag am Freitag beschäftigen wird.