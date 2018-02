später lesen Amt spricht von "Missverständnissen" Gabriel nimmt doch an Münchner Sicherheitskonferenz teil FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Der scheidende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) nimmt nun doch an der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche teil. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin mit, nachdem es am Donnerstag geheißen hatte, Gabriels Teilnahme sei nicht geplant.